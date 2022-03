Relooker son intérieur

Plongez dans les coulisses de nos architectes et décorateurs en naviguant dans les projets à travers les photos avant/après rénovation, les plans d'architectes, les projections en 3D, les planches de styles et les mini-reportages dévoilant des lieux rénovés. Découvrez toutes les solutions de nos experts pour relooker entièrement ou partiellement vos petits espaces, appartements ou maisons familiales et espaces atypiques comme les duplex. Retrouvez aussi de nombreuses idées bluffantes, astucieuses, originales et sur-mesure à piquer sans hésiter ! Au sommaire : Les petits espaces - Les appartements et maisons - Les duplex - Sa faire aider pour rénover : mode d'emploi - Carnet d'adresses