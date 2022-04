Ulysse (1) L'amour d'une déesse

Après la série historico-érotique Achille, Cosimo Ferri enta­me un nouveau cycle avec Ulysse. Se basant sur le célèbre livre d'Homère (L'Odyssée), l'auteur relate le retour chez lui du héros, qui, après l'épopée de la guerre de Troie, ren­contrera sur les flots maintes aventures envoûtantes, péril­leuses et charnelles. Ce premier opus s'ouvre sur le naufrage d'Ulysse sur l'île de la sulfureuse nymphe Calypso. Tombée éperdument amou­reuse de lui, Calypso réussit, par son charme certain, à le retenir sur son île, lui offrant même l'immor­talité s'il consent à rester auprès d'elle. Mais Zeus influencé par la belle Athéna, envoie Hermès imposer à la nymphe de relâcher Ulysse. Elle obéit contre son gré à la volonté divine et laisse le coeur brisé, le héros reprendre la mer vers d'autres ten­tations. Premier volume d'une série légendaire de la mythologie grec­que, Ulysse associe rigueur historique et élégance artistique le tout épicée de moments sensuels.