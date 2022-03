Jouer les couleurs

Le choix des couleurs de son cadre de vie doit se faire avec bonheur et légèreté et ne pas être déterminé par la peur de se tromper. Pour vous y aider, cet ouvrage vous propose diverses sources d'inspiration à copier en tout impunité ! Envies de gaieté, de style ou de dépaysement, à vous de choisir et de reproduire les harmonies proposées. Des conseils vous indiquent les règles d'or à respecter et quelques erreurs à éviter. Enfin, à chacune des propositions, vous trouverez le pour et le contre, susceptibles de vous aider à passer à l'acte ! Au programme : Envie de gaieté ! - Envie de style ! - Envie de dépaysement !