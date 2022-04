Ah si j'étais riche !. Une analyse des représentations de l'argent

Parce que l'argent est un objet d'investissement économique et affectif, il tient une place à part parmi les nombreuses représentations sociales anxiogènes. Objet tabou en Europe, il renvoie à des dimensions subjectives et intersubjectives de la nature de la reconnaissance et de l'autonomie, du gain et de la perte, du plaisir et de la nécessité, de la liberté et de l'aliénation. C'est un objet à la fois fantasmé et défendu qui appartient au quotidien de chacun. En usant d'analyse de textes de chansons, de poésies, de Rap et de discours informels se rapportant à l'objet "argent" , l'auteure tente d'accéder à une conscientisation des représentations apposées sur l'objet financier afin de lui donner une juste place. Pour ce faire, il sera nécessaire d'en reconnaître le manque, les besoins, les attentes, l'adaptation aux changements ainsi que la confiance ou la méfiance qu'on lui accorde. Pour répondre aux enjeux contextuels, l'auteure étudie les défenses mises en place telles que la