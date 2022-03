Réussir son potager. Avec les tips de Plant Man

Voyez ce livre comme un carnet de route, un itinéraire à suivre, étape par étape, pour atteindre de futures récoltes. Quand on commence un potager, on se pose mille et une questions, on ne sait pas forcément par où démarrer et encore moins comment surmonter certains obstacles. Suivez-moi ! Année 1 : J'y vais mais j'ai peurAnnée 2 : Je prends confianceAnnée 3 : Ca marche et c'est cool ! Année après année, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Les légumes à planter en année 1, 2 et 3. Des conseils et astuces adaptés à chaque mois. Plus de 40 fiches fruits et légumes