Windows 11 - Prise en main de votre ordinateur ou votre tablette

Ce livre vous présente les principales fonctionnalités du système d'exploitation Windows 11 ; il est destiné à toute personne souhaitant prendre en main rapidement ce nouvel environnement. Si vous êtes novice en informatique, ce livre vous guidera pas-à-pas pour vous apprendre à utiliser votre ordinateur ou votre tablette tactile équipée de Windows 11 ; si vous avez déjà utilisé un ordinateur sous une précédente version de Windows, il vous aidera à vous retrouver dans ce nouvel environnement. Il s'agit de clarifier des notions essentielles pour apprendre à travailler efficacement : qu'est-ce qu'un compte Microsoft, à quoi peut me servir OneDrive, comment retrouver mes applications et quelles sont les bonnes méthodes de travail à acquérir sur ordinateur mais également sur tablette ? Les principaux éléments d'interface vous sont présentés dans le détail (le Bureau, le menu Démarrer, les fenêtres...) ainsi que toutes les manipulations qui vous permettront de gérer vos fichiers, images, vidéos... : classer ces fichiers dans des dossiers pour les retrouver facilement, apprendre à les déplacer, les copier sur une clé USB, les rechercher ou encore les partager sur OneDrive pour que d'autres personnes puissent y accéder. Les principales applications livrées en standard avec Windows vous sont présentées : le navigateur Internet Microsoft Edge, les applications Courrier (pour envoyer et recevoir des e-mails), Calendrier (pour gérer vos rendez-vous), la messagerie instantanée Conversation, l'application Photos, le Lecteur Windows Media (pour écouter votre musique et visionner vos vidéos), Paint 3D et la nouvelle application Capture d'écran et croquis. Pour terminer, nous vous présentons comment personnaliser votre environnement (changer les couleurs de l'interface, ajouter une photo en fond d'écran...), gérer votre compte Microsoft, installer des applications à partir de Windows Store et installer une imprimante.