Lightroom 2021 - Simplifiez votre production photographique

Lightroom permet de gérer un très large catalogue d'images en intervenant sur leurs métadonnées et leur rendus visuels. A la différence d'un logiciel de retouche d'images, Lightroom vous donne la possibilité d'appliquer vos réglages à un nombre illimité d'images en quelques clics. Ce livre présente dans le premier chapitre l'interface et les réglages du logiciel et les premières étapes de travail telles que l'importation des nouvelles images, l'affichage, le triage et l'empilement des images du catalogue. Les fonctionnalités avancées d'analyse de l'image de Lightroom telles que la géolocalisation des images et la reconnaissance faciale des personnes sont également abordées. Côté gestion de votre base de données photographique, nous aborderons la gestion de la base de données, l'organisation des images, et la gestion des métadonnées. Tous les outils de retouches (Transformation géométrique, recadrage et retouches) sont explorées. Nous verrons aussi les méthodes de fusion de plusieurs images telles que la fusion Panorama et la fusion HDR. Enfin, dernière étape de travail, l'export des images est abordé ainsi que toutes les fonctions de création avancée de Lightroom : la création d'une planche contact, d'un diaporama, d'un livre ou d'un site portfolio. Que vous soyez novice ou utilisateur expérimenté, ce livre vous permettra de maitriser les dernières technologies de gestion de la photographie numérique pour maximiser le potentiel de votre travail photographique.