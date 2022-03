Le monde suspendu en 2020 nous a interpellé et invité à une réflexion profonde sur le sens que nous donnons à la Vie. Chacun lové, endormi se trouve interrompu dans ses habitudes. Chacun est invité à s'organiser autrement, à s'arrêter un instant pour regarder le cours de sa vie avant de se remettre en marche. Les organisations par l'ampleur de la crise sont amenées à se questionner, mettant en exergue les limites de certains modèles et invitant de nombreuses entreprises à mettre en doute la pertinence de leurs modes de travail. S'il est encore un peu tôt pour savoir si cela aura des impacts à long terme sur notre manière de travailler et de concevoir l'entreprise, il est certain que la pandémie a enclenché une nouvelle réflexion. Nous sommes à l'aube d'une révolution dans notre manière de travailler. Dans cet ouvrage, ce sont des repères qui vous sont proposés pour Manager autrement, autour : 1. d' un parti pris : le manager reste et restera au fil des transformations des organisations, un guide, un stratège, un leader pour accompagner vers plus d'autonomie des équipes dans un monde en pleine mutation. 2. d'un ensemble de ressources, héritage d'une organisation du travail résolument tournée vers la rentabilité, dont nous garderons des réflexes 3. d'une émancipation individuelle dans laquelle le leader va développer un ensemble de compétences et de savoir-être clef 4. d'une démarche : RESTE, une proposition pour Ralentir - Ecouter- Soutenir-Transmettre - Evoluer. 5. d'un ensemble de fiches didactiques reprenant de manière détaillée une sélection d'outils à votre disposition pour explorer dans votre contexte.