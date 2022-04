25 balades autour de Pau. Tome 2

25 parcours, en boucle pour la plupart, qui vous amènent sur les crêtes, dans le creux des vallons, dans les bois, au bord de l'eau, pour des promenades à pied dont la durée n'excède pas 2 heures 30. Tout proche de Pau, le gabas, les côteaux de Lasseube, le cirque d'Aubin et les grand bois de vous accueillent. Quelle diversité ! Que de belles découvertes faciles ! Vous trouverez une balade adaptée quelque soit la saison et connaîtrez ainsi un peu mieux les charmes de notre environnement palois avec un circuit insolite dans Pau, la cité fleurie. Toutes les balades ont été testées par notre équipe de parents. Nous savons très bien que partir en vadrouille avec ses enfants n'est pas toujours chose facile. C'est pour cela que nous avons agrémenté cette nouvelle édition de jeux, chasses au trésor et autres activités, pour faire découvrir ces sentiers à vos enfants et leur donner envie d'y revenir.