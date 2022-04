Précis de Hatha Yoga - Sources et variations

Dans cet ouvrage de référence, le dernier d'une série de 4 volumes, Eva Ruchpaul, sommité dans le monde du yoga, plonge aux sources mêmes du yoga et de la civilisation indienne. Entre tradition et modernité, elle trace un chemin entre les textes antiques et le yoga contemporain. Un ouvrage indispensable pour approfondir sa pratique, revenir aux origines de la pensée yogique et se retrouver. Car quoi de mieux qu'un retour aux sources pour mieux comprendre et mieux se comprendre ? "Mon ami, je vous le déclare, dans ce corps même mortel comme il est, et haut d'une toise seulement, mais conscient et doué d'intelligence, se trouve le monde et sa croissance et son déclin et le chemin qui mène à son dépassement". - Anguttara.