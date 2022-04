Le Codex Atlante - Coffret

L'Atlantide se révèle à nouveau. Durant l'âge d'or atlante, l'humanité a connu un sommet de splendeur. La spiritualité atlante était gravée dans des cristaux et exprimée sous forme de symboles. Ce codex, qui est tout à la fois livre, oracle, et école spirituelle, est là pour nous aider à reconquérir notre splendeur et nous permettre de retrouver les fondations d'une humanité de bonté, d'entraide, d'amour, de sentiment de connexion et de conscience spirituelle. Les 44 cartes encodées vous permettent de faire appel aux énergies très puissantes et sacrées des symboles pour vous soutenir dans votre chemin vers vous-même. Le livre de 180 pages tout en couleurs, enrichi d'illustrations des temples atlantes et de quelques-uns de ses illustres maîtres, accompagne vos tirages de chants sacrés, de prières, de pratiques spirituelles et de canalisations des guides.