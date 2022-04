Avec Fabienne, leur maman, Lison (12 ans) et Rose (10 ans) vivent depuis quatre ans l'aventure de l'instruction en famille (IEF), revenue au coeur des débats avec la nouvelle loi visant à l'interdire. Elles ont eu l'idée lumineuse de recueillir leurs travaux nés de cet enseignement exceptionnellement riche et de les présenter dans ce livre tout en poésie et fantaisie. Le résultat est un plaidoyer pour que vive la liberté du choix de l'éducation : l'école n'est pas le seul lieu du savoir, ainsi que nous le démontre cette famille fantastique, avec son travail rigoureux, minutieux et fondamentalement joyeux. Après l'avoir lu, qui ne rêverait d'aller " A l'école en famille " ?