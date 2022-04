Mieux se connaître par les cinq éléments du taoïsme

Partout dans le monde, au travers des médias comme dans notre vie quotidienne, nous sommes chaque jour témoins de comportements inexplicables d'individus, et avons parfois nous aussi des réactions particulières ou regrettables... La compréhension de nos semblables ou de nous-même nous échappe-t-elle donc à ce point qu'on ne puisse apporter que des explications succinctes, erronées ou incomplètes à cela ? La symbolique du Taoïsme permet d'apporter un premier mais précieux éclairage à ces questions pour mieux comprendre ceux qui nous entourent. Bienvenue dans un voyage au coeur de la nature humaine : au travers de douze animaux et de cinq éléments (eau, feu, terre, métal et bois), ce petit guide du Taoïsme vous apportera des réponses sur les natifs des différents signes : évolution spirituelle, personnalité, traits de caractère fondamentaux...