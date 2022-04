Réponses immédiates par le Tarot de Marseille - Méthode et pratique du tirage en croix et autres tirages simples

Toutes les questions personnelles que l'on se pose trouvent un écho dans le tarot. En effet, les arcanes majeurs du Tarot de Marseille sont utilisés depuis des siècles comme outil de concentration et de réflexion pour révéler une connaissance qui est déjà en soi ! Le tirage en croix est la méthode idéale pour répondre à une question. Dans cet ouvrage très didactique, vous découvrirez comment vous mettre en condition et formuler votre question, battre les cartes, disposer les 4 ou 5 cartes tirées pour ensuite vous reporter aux interprétations précises et détaillées. Les explications proposées sont classées selon divers domaines : affectif, professionnel, matériel, spirituel, juridique, immobilier, lieux de vie, relations interpersonnelles, état général de santé et sexualité. Trouvez immédiatement des réponses précises grâce à ce guide indispensable.