Psycho-Energie - Une expérience énergétique agrandie du monde et de soi - Manuel didactique et pratique

Dans ce livre, Françoise Bonnal nous invite à retrouver notre grandeur et aimer notre petitesse grâce à une vision énergétique agrandie du monde et de soi. Il est le premier livre sur la Psycho-Energie, qui réunit psychologie et énergie, avec des concepts simples, des pratiques accessibles et de nombreux cas très concrets. Pas à pas, en nous laissant guider comme dans un voyage, nous allons : découvrir que nous sommes un être d'énergie-conscience plus grand que nous ne le croyons et multidimensionnel : physique, émotionnel, mental et spirituel ; nous familiariser avec notre corps d'énergie-conscience, ou aura, plus grand que notre corps physique ; comprendre comment notre belle énergie-conscience a pu se bloquer dans l'enfance et nous fabriquer un personnage plus petit que ce que nous sommes vraiment ; apprendre à rencontrer ces parties bloquées de nous-mêmes, les accueillir et les libérer par des pratiques inédites ou revisitées : le Process, ou descente dans les sensations du corps, pour retrouver nos parties blessées ; la Visite des Conditions de Naissance et de Croissance, pour rassurer l'enfant que nous étions ; le Dialogue de clarification et le Dialogue de reconnaissance, pour apaiser nos relations ; apprendre, enfin, à réveiller et déployer notre belle énergie-conscience, pour mieux nous relier et rayonner, par tout un panel d'exercices.