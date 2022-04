Précis de Hatha Yoga - Technique avancée

Dans ce troisième ouvrage, les asanas analysées sont le plus souvent des variantes plus abouties de postures mères déjà pratiquées dans leur plus grande simplicité. Les exercices de base restent fondamentaux et l'évolution de l'ensemble, la finesse de la personne et l'habileté de l'instrument se fondent définitivement sur l'exécution toujours plus approfondie de la formule apparemment banale. Cependant, de temps à autres, il est intéressant de faire une excursion dans le vocabulaire plus sophistiqué de postures moins convenues. "Mon ami, je vous le déclare, dans ce corps même mortel comme il est, et haut d'une toise seulement, mais conscient et doué d'intelligence, se trouve le monde et sa croissance et son déclin et le chemin qui mène à son dépassement". - Anguttra.