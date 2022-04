Le sermon sur la montagne - La clé du succès dans la vie - Nouvelle traduction

Comptant parmi les principaux maîtres spirituels du XXe siècle, Emmet Fox offre aux individus de toutes les confessions des stratégies efficaces et des instructions pratiques pour manifester la santé, le bonheur et une prospérité véritable dans leur vie et celle d'autrui. Adulé par des millions de chercheurs, ce classique indémodable de la littérature spirituelle explique comment transformer les attitudes nuisibles en croyances porteuses de vie, comment comprendre la nature de la sagesse divine, puiser au pouvoir de la prière, cultiver une personnalité complètement intégrée et pleinement exprimée et revendiquer notre droit divin à toute l'abondance de la vie. Emmet Fox partage les clés qui permettent de faire de nos vies ce que nous voulons vraiment qu'elles soient.