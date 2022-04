Serviteurs du Plan Divin - Le temps des récoltes approche !

A la clôture d'un cycle majeur de 75000 ans, L'Humanité et la Planète Terre se trouvent dans un état critique. Mais, malgré les apparences, la Terre est arrivée à un état vibratoire extrêmement élevé. L'Ere du Verseau est enfin sur le point de naître. Cet avènement annoncé provoque chez certains individus des réminiscences et une reconnexion à leurs facultés supérieures. Ces "Serviteurs" commencent à se remémorer le but de leur incarnation, leur devoir envers l'humanité et la planète, et prennent conscience de la proximité de Maîtres Ascensionnés qui sont à leurs côtés pour les accompagner et les guider dans leur mission. Poussés par la nouvelle vague énergétique, ils s'enrôlent dans différentes sphères de notre société afin de jouer un rôle actif au sein de la Conscience Mondiale en pleine expansion. Ce livre est un guide pratique et instructif pour ces millions d'individus qui s'éveillent partout dans le monde.