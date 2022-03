30 jours pour ne plus faire de fautes !. Leçons et exercices pour vraiment progresser !

La langue française regorge de difficultés ! Ce guide pratique construit avec de nombreux exercices vous permet de progresser chaque jour à votre rythme ! Leçons claires, moyens mnémotechniques efficaces, appel à votre mémoire visuelle, rébus, mots-mêlés, cet ouvrage regorge de trucs et astuces pour ne plus tomber dans les pièges de notre belle langue française. Un cahier pratique a mettre dans les mains de tout ceux qui veulent s'améliorer et progresser. Vous serez surpris de vos progrès en seulement 30 jours...