Le Retour - Parabole de Kryon

Suivez les aventures de Michaël Thomas vers l'éveil spirituel qui le mènera à découvrir le chemin du Retour... Et découvrez aussi comment ce cheminement peut s'appliquer à votre propre éveil. " Que veux-tu vraiment, Michaël Thomas ?? La réponse doit surgir de ton coeur et être énoncée de vive voix afin que tous l'entendent, même toi. Ce que tu choisiras de faire maintenant aura une influence énorme ". " Ce que je veux vraiment ! Je veux rentrer chez moi ? ! Je veux me sentir libéré et connaître le sens de ma vie. Je ne veux plus être l'homme que j'étais. Je veux être comme toi... " " Très bien, Michaël Thomas de l'Intention pure, tu auras ce que tu désires... " Et c'est ainsi que Michaël Thomas, par son Intention, mit en mouvement une série d'événements qui changeront sa vie à tout jamais.