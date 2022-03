La vie privée du poulpe

" Que fait la pieuvre de ses journées " ? C'est l'une des questions que se pose l'auteur, lequel se demande aussi si " psychologue pour mollusques, ça existe " tant il lui semble que l'interrogation face à ces drôles de créatures que sont les céphalopodes est pertinente. Quand un chercheur atypique, passionné par les pieuvres depuis l'enfance, et devenu l'un des meilleurs connaisseurs du sujet, raconte ces créatures fascinantes, cela donne un récit vivant, riche en anecdotes et nourri des dernières découvertes scientifiques sur ces princes des profondeurs. Dans ce livre parfaitement accessible, illustré par des dessins, on croise aussi Jules Vernes, Cousteau, le Kraken et autres mythes, mais aussi les faits divers mettant en scène pieuvres gargantuesques ou calamars géants. Il y est aussi question d'intelligence animale, de conscience, de sensibilité à la douleur, à la mort et d'éthique de la recherche.