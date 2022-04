La Voie des écovillages - Guide pour repenser nos lieux de vie en collectif

Communautés d'intention, habitats collectifs, labos transitionnaires, écolieux 2. 0, écohameaux et écovillages, oasis... Nombreux sont les mots qui, au-delà de l'imaginaire des années hippies, définissent des modes de vie alternatifs visant à s'extraire des mécanismes déshumanisants de la société moderne, à raviver les liens entre les personnes et à prendre soin de notre maison, la Terre. Les crises actuelles viennent nous rappeler combien il est urgent de repenser notre communauté humaine et notre relation à l'environnement. Les écovillages représentent des lieux d'expérimentation bien utiles, à l'heure de concevoir de nouvelles formes d'organisation et de convivialité. Ces espaces de vie, que l'on compte déjà par milliers en France, offrent aussi une voie alternative pour dynamiser nos campagnes. Dans ce guide nourri d'expériences, William Wadoux propose aux personnes souhaitant initier ce type de projet des données techniques et des pistes de réflexion que chacun pourra adapter en fonction de ses valeurs : lieu d'implantation, type de construction, comptabilité, gestion des espaces et des ressources, économie intérieure, vie en communauté, gouvernance, intégration de nouveaux membres, statut juridique... Il s'adresse également à celles et ceux qui souhaitent rejoindre un tel projet ou simplement en connaître les enjeux.