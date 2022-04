Psychokinèse Tome 1 - Micro PK et médiums à effets physiques

La trilogie qu'Alain Moreau consacre à la psychokinèse (PK) comble une énorme lacune dans le traitement de ce sujet trop peu connu. Avec les pliages d'ustensiles métalliques, la remise en marche de montres et la télépathie, la psychokinèse a connu son heure de gloire durant les années 1970, notamment avec l'émergence du fameux " effet Geller ". Nous allons découvrir dans ce premier volume l'étude de la PK dans un contexte de recherche parapsychologique : action sur les dés, utilisation du générateur électronique binaire, - action sur un magnétomètre, la germination de plantes, etc ; action de la PK sur le vivant ; étude de la micro-PK et du Projet de Conscience Globale... ; étude de la télékinésie (déplacement d'objets sans contact) ; étude de quelques médiums ; étude de la "photographie psychique" ; sans oublier, bien entendu, les polémiques associées à Uri Geller.