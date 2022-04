La mystique des cinq soleils aztèques - Renouez avec votre lumière intérieure grâce à la sagesse astrale

Les Aztèques ont été l'une des civilisations les plus développées et avancées de leur temps. Ils nous ont transmis une spiritualité et des rituels ésotériques qui continuent à se transmettre de génération en génération, comprenant notamment leurs pratiques de l'astrologie et de la divination. Leur système de décompte du temps et de calendriers est également encore étudié car nous commençons seulement à en percer les secrets. Tout comme le faisaient les chamans aztèques, découvrez et pratiquez des rituels et des cérémonies pour entrer en communication avec le divin et les esprits de la nature, calculez et interprétez votre thème astral fondé sur les calendriers religieux, solaire et vénusien, méditez et rechargez vos énergies cosmiques en compagnie de la Pierre du Soleil, des crânes de cristal et des amulettes magiques, laissez-vous guider par le jeu divinatoire du patolli, et suivez des enseignements philosophiques et spirituels qui vous aideront à atteindre de nouveaux seuils de conscience en appliquant au quotidien la sagesse ésotérique de ce peuple adorateur du Soleil.