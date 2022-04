La puissance des mots dans votre entreprise Tome 2 - 1650 phrases et actions à privilégier ou à éviter avec vos collègues, employés et dirigeants

Comment abordez-vous les situations délicates avec un collègue, un employé ou un dirigeant ? Doutez-vous quand vient le temps de communiquer lors d'une situation stressante ? de parler à un collègue ou à un employé de crainte de le blesser ? de demander un changement de comportement ? de travailler avec des gens différents de vous ? de dire "non" et faire respecter vos limites ? Inspiré de cas réels, ce guide de référence unique vous propose des outils de communication concrets. Laissez-vous guider par la puissance des mots afin de maintenir de bonnes relations avec tous ceux qui vous entourent, de construire ensemble des équipes fortes et authentiques, de développer de nouvelles habiletés relationnelles afin de communiquer plus efficacement.