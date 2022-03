Des fleurs et des pollinisateurs plein mon jardin. Accueillir, observer, comprendre, protéger

Découvrez dans ce livre les trésors d'imagination que déploient les fleurs pour attirer et séduire les insectes pollinisateurs ! Cet ouvrage, à la fois pratique et poétique, non dénué d'humour, vous invite à découvrir les liens unissant les fleurs et les insectes. Vous y trouverez toutes les explications sur les différents systèmes de reproduction des fleurs, une vingtaine d'espèce de fleurs, avec le détail de leurs stratégies de séduction, et des fiches présentant les principaux pollinisateurs, avec tous les conseils pour les attirer dans votre jardin. Quel plaisir de flâner dans le jardin à la faveur d'un rayon de soleil. Les fleurs se dressent, épanouies, colorées, parfumées, déployant tous leurs artifices pour séduire l'insecte de passage. L'abeille, le bourdon, la mouche, le syrphe ou le coléoptère ont le choix parmi des milliers de corolles, des milliers d'offrandes en l'échange de quelques grains de pollen... Cet ouvrage vous invite à découvrir les liens qui unissent les fleurs et les insectes : les stratégies de séduction des fleurs pour attirer les pollinisateurs et les adaptations de ces derniers pour assurer la fécondation des fleurs. Laissez-vous guider parmi les familles de fleurs les plus courantes et faisons connaissance avec les principaux pollinisateurs. A la manière d'un décodeur, ce livre vous permettra de mieux comprendre la nature qui vous entoure, promettant de longues heures de plaisir, la tête au-dessus des fleurs !