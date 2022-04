Sum Ergo - Apprentissage de la présence active

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Que faisons-nous sur cette Terre ? Quelle est la finalité de l'être humain ? Toutes ces questions et tant d'autres nous traversent, nous habitent parfois car il est dans la nature de l'homme de s'interroger. Dès lors, il appartient à chacune et chacun de se mettre en route à son heure et de parcourir ce chemin vers sa propre réalité, sa propre vérité. Sans prétendre apporter toutes les réponses, ce livre propose une perspective, un début d'explication, une bonne raison de s'engager dans l'immense aventure, celle qui mène à soi. Ce soi vibrant et lumineux que l'on porte et qui transparaît parfois. C'est alors que notre présence se révèle, au plus beau de nous-mêmes. Après une vie presque entière portée par ces questionnements, l'auteur livre ici une synthèse personnelle de ce qui s'est progressivement imposé à lui comme une réalité à la fois bouleversante et tranquille. Ce livre est le fruit d'expériences multiples qui auront été chacune comme un passage de col dans une traversée au long cours. En espérant que s'y reconnaîtront tous les chemineaux de la vie.