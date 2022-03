Outre les cancers et les infections, il existe de nombreuses maladies touchant les poumons. Plus que jamais, prendre soin de ses poumons est essentiel pour rester en bonne santé. Jean-Bernard Paillisser nous rappelle dans son livre le rôle des poumons dans l'organisme et nous aide à adopter les bons réflexes du quotidien. Enfin, vous trouverez dans ce livre des exercices respiratoires et des recettes qui vous aideront non seulement à prendre soin de vos poumons mais, aussi à renforcer votre système immunitaire.