Rêver jusqu'au bout des ténèbres - Faites briller la lumière au coeur de l'ombre pour vivre la vie de vos rêves

Dans ce livre de transformation, le maître du rêve lucide, Charlie Morley, vous guide dans les éblouissantes ténèbres de l'ombre et vous montre comment débloquer l'or intérieur qu'elle recèle. L'ombre est faite de tout ce que nous cachons aux autres : notre honte, nos peurs et nos blessures, mais aussi de notre lumière divine, de notre beauté éblouissante, et de nos talents cachés. L'ombre est une énorme source de pouvoir bienveillant et de créativité, mais tant que nous ne l'amenons pas dans la lumière, ce pouvoir reste inexploité et notre plein potentiel non atteint. En utilisant des méthodes anciennes du bouddhisme tibétain associées à des techniques contemporaines et à la psychologie occidentale, il vous montre comment le rêve lucide, la méditation, le travail chamanique avec les masques, l'écriture créative et la pratique spirituelle vous aident à apprivoiser votre ombre avec une bonté bienveillante, à guérir votre esprit et à ouvrir votre coeur à votre plus haut potentiel. Ce livre révèle : ce qu'est l'ombre et comment nous la créons et la projetons ; les différents types d'ombre, y compris l'ombre dorée, l'ombre ancestrale et l'ombre sexuelle ; des exercices, des visualisations et des méditations pour se connecter en profondeur avec nos ombres et les transformer ; les bienfaits de l'intégration de l'ombre qui changent la vie, y compris une énergie accrue, de l'authenticité et une évolution spirituelle ; comment le rêve lucide et la lucidité interpellent votre ombre dorée et l'embrassent avec amour. Grâce à plus de 30 exercices pratiques, ce livre va vous entraîner dans un voyage qui va changer votre vie et vous amener au coeur d'une transformation spirituelle. La lumière que vous y trouverez est plus vive que tout ce que vous pouvez imaginer. Après " Rêves d'éveil ", continuez votre apprentissage du rêve lucide avec " Rêver jusqu'au bout des ténèbres ".