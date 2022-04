Un siècle chinois - De la fin de l'empire à la Chine contemporaine

Mon père chinois est arrivé en France dès 1929 après un voyage en bateau de plus d'un mois. Il a épousé une française et a réussi à évoluer socialement. Deux de ses frères le rejoindront. L'un devenu architecte repartira travailler dans son pays. Mon père traversera la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. En 1967, après 38 années d'éloignement, il retrouve en ma compagnie son pays alors en pleine tragédie de la révolution culturelle. Il meurt quelques semaines après notre retour. Treize années plus tard, dès 1980, j'ai le privilège de découvrir la Chine avant qu'elle ne s'ouvre à la modernité et au tourisme de masse. Je la découvre auprès de ma famille et au contact des gens du peuple. Une Chine authentique. Mon récit évoque le parcours peu ordinaire de mon père et ma rencontre avec une Chine que peu ont connue.