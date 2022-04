Une rupture et après ? - 12 exercices pour en faire ta plus belle opportunité

Une rupture sentimentale est une sacrée épreuve ! Mais sais-tu qu'elle peut devenir ta plus belle opportunité ? Alors, oui, bien sûr, il est fort probable que là, tout de suite, tu ne partages pas cet avis... Ou que tu aies très envie d'y croire, sans savoir par où commencer. C'est à travers la rupture, puis le célibat, que Ludivine Labbé est parvenue, petit à petit, à se redécouvrir et à s'aimer. Au fil des chapitres de ce livre, elle décrit les étapes par lesquelles elle est passée et te propose, pour chacune d'elles, un exercice que tu pourras t'approprier, en toute autonomie. Ce livre ne t'aidera pas à récupérer ton ex. Il ne te fera pas non plus la morale. Au contraire, il a été écrit pour que tu voies ta force, ton pouvoir créateur, ta beauté, que tu ne t'excuses plus quand tu pleures, que tu donnes plus de sens à tes "oui" en osant dire "non" . Ce livre est là pour que tu revendiques ta place. Celle d'une femme libre, qui a la vie devant elle.