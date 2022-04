Les maisons de l'horreur

Dans ce livre, je ne vais pas vous raconter des histoires de hantise habituelles, avec de douces odeurs de tarte aux pommes et de mains invisibles qui caressent délicatement les cheveux. Je vous présente au contraire des histoires de hantise terrifiantes qui plongent des familles entières dans de profondes dépressions et les poussent à s'enfuir de leur maison en abandonnant toutes leurs affaires. La plupart du temps, le mystère reste irrésolu. A quoi, à quelle force mystérieuse avons-nous affaire ? A des fantômes, des démons, des créatures venues d'une autre dimension ? Quelle est donc la nature de ces intelligences qui rivalisent d'ingéniosité pour tourmenter leurs innocentes victimes ? Et surtout, question suprême : dans quel but agissent-elles ainsi ?