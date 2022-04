Psychologie des petits mois. Moi peureux, moi avide, moi menteur...

Saviez-vous que votre personnalité est constituée de plusieurs centaines d'instances différentes, comme la colère, la peur, la jalousie, l'avidité, la dépression, l'angoisse, le conflit, l'agacement, l'émotivité (mais aussi la bienveillance, le respect, l'enthousiasme, la générosité, la confiance, la créativité)... ? Saviez-vous que chacune de ces instances dispose de ressources intellectuelles, émotionnelles et physiques qui lui sont propres ? C'est qu'on appelle un petit moi, une entité entièrement autonome, dotée de sa propre intelligence et de sa propre façon d'entrer en relation. Ces petits moi se succèdent et prennent le devant de la scène à longueur de journée dans votre psychisme, au gré des situations qui se présentent. Certains sont positifs et utiles quand ils se manifestent à bon escient, comme la peur face à un danger. Malheureusement, la plupart du temps, ils s'imposent à vous, le plus souvent sans que vous l'ayez décidé, sans que vous en rendiez compte et sans que vous puissiez avoir une quelconque action sur eux : ils vous squattent et s'opposent à votre volonté. Les petits moi négatifs sont sans aucun doute la source de vos souffrances et de vos problèmes de santé. Cet ouvrage vous apprendra à repérer vos petits moi, à les comprendre, à les discipliner, à leur trouver une juste place. Par son approche éminemment pratique, il vous dévoile des protocoles psychologiques et énergétiques faciles à mettre en oeuvre, et vous pourrez progressivement atteindre un bien meilleur niveau de maîtrise intérieure, qui sera source d'harmonie, d'équilibre, de joie, d'amour, de sérénité et de clarté avec vous-même et dans vos relations avec les autres. Un livre à étudier et à appliquer de toute urgence, vous dirait le petit moi de l'avidité !