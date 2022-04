Un ventre plat en 45 minutes - Posture améliorée, taille affinée, abdominaux renforcés - Livre + DVD

Posture améliorée, taille affinée, abdominaux renforcés. Composé d'exercices courts et ciblés, ce programme "ventre plat" est pensé pour être pratiqué chez vous, quand vous le souhaitez. Après un échauffement adéquat et une explication détaillée des bonnes positions à adopter pour ne pas se blesser, la séance se déclinera en trois temps : affinement de la taille, travail des abdominaux profonds, puis étirements. Ces exercices muscleront et dessineront votre ceinture abdominale, et vous façonneront un ventre plat, ou le conserveront. Ce programme sportif ludique peut être réalisé sans matériel particulier, pour retrouver la silhouette désirée ou se maintenir en bonne santé.