Hygge - L'art de vivre à la danoise

Ce livre unique est un véritable outil, simple et accessible à tous, pour expérimenter cet art de vivre singulier. Au fil des pages, de l'histoire du Hygge en passant par sa philosophie et sa mise en pratique, vous revisiterez toutes les pièces de votre maison. Ambiance, lumière, décoration, rangement, grâce aux quizz, aux tests et à la multitude de conseils de l'auteure, vous ferez le point pour révéler le potentiel Hygge de votre tanière. Nul besoin d'acheter un billet pour Copenhague, avec Hygge, c'est le Danemark qui vient naturellement à vous. Bon voyage et belle expérience !