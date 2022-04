Les cahiers de Marcia - Coffre à outils

La pandémie a été (et elle l'est encore) difficile pour tout le monde. Pour traverser ces moments bouleversants et hors norme, nous n'avons pas d'autre choix que celui d'avoir dans notre coffre des outils qui nous permettent de continuer à vivre une vie qui a du sens ; outils qui nous aident à rester en équilibre. Dans ce nouveau " Cahier de Marcia ", l'autrice nous offre une sélection de ses meilleurs outils faciles à comprendre qui peuvent littéralement changer notre vie. Elle nous propose 7 de ses meilleurs outils qui sont la base de son équilibre, et dont elle se sert au quotidien, sans lesquels elle n'arriverait pas à vivre cette vie si riche qui est la sienne. A l'aide d'exemples concrets, elle nous explique comment les utiliser. Voici les outils présentés dans ce livre : les pages du matin ; l'inventaire quotidien ; le tableau de vie ; le lâcher-prise ; la méthode Coué ; le cahier de gratitude ; rompre avec amour.