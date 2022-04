Ticket pour les quantiques

De nos jours la théorie quantique a détruit l'image que l'on se faisait de la matière. La science nous délivre ainsi d'une vision qui, depuis des siècles, nous séparait les uns des autres. L'auteure invite le lecteur à la suivre dans son exploration de la matière et de l'énergie qui l'anime au coeur de cette nouvelle physique. Cette exploration passe par trois voies : les lois de la thermodynamique ; celle de la théorie de l'information ; et la théorie quantique. Elle mène à des réflexions sur le libre arbitre, la conscience et le temps. Elle entraîne aussi notre attention sur nos émotions, leur nature étonnante et leur rôle crucial sur notre réalité. En parallèle à la révolution quantique qui détruit l'image de la matière, la révolution spirituelle, qui secoue l'occident depuis les débuts du siècle dernier, parle de la dissolution de l'ego. L'auteure pense que ces deux révolutions sont le reflet l'une de l'autre et que nous sommes à l'aube d'une transformation de l'homme et du monde à laquelle nous avons tous la possibilité sinon la responsabilité de participer. " Seul on va plus vite, mais ensemble on va bien plus loin "... Vous venez ?