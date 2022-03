Sur le volcan

Peu après l'attentat contre Charlie Hebdo, Barbara, une post-adolescente en quête d'idéal, embrasse la cause sacrée du jihad et quitte la France en compagnie de Khaled, son amoureux (ou ravisseur ? ) islamiste. Mais la renommée de son père (célèbre acteur de cinéma) rendant impossible une échappée discrète, les fugitifs sont obligés d'effectuer plusieurs détours à travers l'Europe – Budapest, Belgrade, Budva, Athènes... – avant que Barbara ne détourne le plan initial en les faisant débarquer sur la petite île grecque de Nisyros où vit son grand-père, dramaturge à la retraite, alcoolique et misanthrope notoire.