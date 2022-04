Science de l'éveil spirituel

L'Eveil Spirituel, (ou encore réalisation de soi ou illumination), désigne dans de nombreuses religions et philosophies, un état de conscience, ou l'homme s'est totalement libéré de ses souffrances et illusions. La science qui conduit à l'Eveil était jadis réservée à des personnes choisies, formées et initiées dans le plus grand secret des écoles de mystères et de sagesse. Au début de XXe siècle, Georges Ivanovitch Gurdjieff commence l'introduction de ces connaissances auprès du grand public, sous l'appellation 4e Voie. Aujourd'hui, dans le cadre de son Enseignement la Psycho-Anthropologie, Selim Aïssel nous dévoile au grand jour, cette Science de l'Eveil. Aussi, toute personne désireuse d'évoluer, peut désormais acquérir le savoir et le savoir-faire, qui permet de dépasser ses souffrances et ses illusions. Ce livre fait partie d'une série de plusieurs tomes, indépendant les uns des autres, qui nous révèlent à chaque fois, en détail, et dans la plus grande simplicité, un aspect différent de cette grande science de la libération de l'être et de l'esprit.