La captive du Viking

Magnar est un viking respecté et un combattant hors pair. Un jour, lui et son clan attaquent un village saxon à la recherche de la Stjarna, un bien aussi précieux que mystérieux. Alors qu'il pille une maison, il tombe nez à nez avec une jeune femme prête à mourir pour protéger le secret de cet objet. Le puissant viking n'en revient pas. Elle ose lui tenir tête ! Il décide d'en faire sa prisonnière et l'emmène sur son drakkar. Magnar tente de l'interroger. Mais Sisi, sa captive, se révèle particulièrement têtue et impertinente. Son tempérament de feu ne laisse pas indifférent le beau viking, et Sisi est prête à se servir de son corps d'une beauté sans pareille en échange de sa liberté. Chacun a besoin de l'autre, mais aucun des deux n'est prêt à se soumettre. Car Sisi risque de devenir esclave et Magnar ne peut l'aimer sans trahir les siens...