Abstention piège à cons. Derniers virages avant la démocrature

"Je ne suis pas d'accord parce que le président de la république peut être élu avec 10% des voix ; Je ne suis pas d'accord parce que les règles démocratiques sont truquées ; je ne suis pas d'accord car cela fait trente ans qu'on nous oblige à faire un choix entre libéralisme et extrême droite". Les Français sont en colère. Les décisions leur semblent prises par un personnel politique déconnecté, mal élu et non représentatif qui défend les intérêts d'une caste dont ils ne font pas partie. Au fil des scrutins présidentiels, la confiance s'est peu à peu transformée en méfiance, puis aujourd'hui en défiance. De la montée inquiétante de l'abstentionnisme et du vote sanction, l'expression du désaccord est aujourd'hui explosive, car impuissante sur le résultat des élections. Face au ras-le-bol électoral qui est devenu la première force politique du pays, " Je ne suis pas d'accord, je vote blanc " est la seule solution saine et non violente. A travers l'analyse de notre système politique, de ses pratiques et de ses dysfonctionnements, les auteurs passent au scalpel l'état de la démocratie représentative et apportent une réponse concrète à la contestation citoyenne. Ils proposent au lecteur, qui est aussi un électeur, un mode d'emploi indispensable pour changer le fonctionnement de la machine électorale en France.