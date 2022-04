Libertés perdues

Ce petit livre interroge simplement sur le mauvais sort que l'on fit (ou que l'on fait encore) à la liberté, cette extraordinaire disposition d'esprit, hors des préjugés, permettant à l'homme l'acquisition de lumières nouvelles. Cette libéralité généreuse, ce libéralisme doctrinaire défini comme l'absence d'entrave au développement de l'homme et de l'entreprise, ont-ils encore du sens aujourd'hui ? De vertu, de philosophie de l'existence, ils n'ont que de mauvais restes sacrifiés sur l'autel du seul libéralisme économique, cette immense foire d'empoigne, dont l'accumulation de richesses et de profits, demeure le but ultime. A quel moment a-t-on cassé le libéralisme vertueux ? S'en est-on même rendu compte ?