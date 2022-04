Envol - Ces tambours qui mènent à la Source - Une ode au chamanisme

Cet homme portait des bracelets de grelots aux chevilles, des jeans et une barbe argentée ! Il affirmait qu'il n'y avait rien à faire, sinon à se relaxer et à laisser l'Esprit jouer à notre place... C'était un maître de Tambour. Méditations, nuits de Transe, jeûnes, silence, son enseignement joignait la Terre au Ciel, et les voyages se succédaient... L'auteur d'" Envol " nous conte ses années passées dans ce sillage d'Amour et d'expansions de Conscience. Puisse cet ouvrage intriguer, puis inciter les lecteurs à plonger sans peur dans les obscurités et à laisser émerger du plus profond d'eux-mêmes leurs geysers d'eau scintillante.