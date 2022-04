A la découverte des pierres énergétiques - Améliorer votre quotidien grâce aux cristaux, aux minéraux et aux pierres

Lorsque vous décidez de prendre une pierre entre vos mains, vous choisissez de vivre une expérience magique et individuelle. Ecoutez et ressentez ce que celle-ci a à vous offrir. Que vous soyez septique, que vous sembliez insensible ou que vous soyez fasciné, écoutez votre intuition et laissez-vous guider par la pierre qui vous correspond. Dans ce livre d'introduction à la lithothérapie, vous irez de découverte en découverte. Vous découvrirez l'histoire de cette branche de l'homéo thérapie, mais aussi, la manière d'utiliser les pierres semi-précieuses, les pierres précieuses, les cristaux, et les minéraux, en fonction de vos besoins et intentions. Lorsque l'on est débutant dans l'univers des pierres énergétiques, il est bon d'être ouvert à ce que nous allons découvrir. Aussi votre apprentissage doit se faire sans préjugés, sans limites et surtout sans jugements. Au fil du livre, vous en apprendrez davantage sur vous-même, et apprendrez comment travailler sur vos chakras. Car bien évidemment, chaque minéral a un effet sur votre corps. En les étudiants, vous apprendrez à améliorer vos maux. Vous serez alors capable d'améliorer votre quotidien et de rendre votre vie plus douce. Ainsi, l'anxiété, l'hypersensibilité, la timidité, le sommeil perturbé, ou encore le manque de confiance en soi ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Vous laisserez la place laissant à un quotidien apaisé et coloré. Au fur et à mesure de votre lecture, vous prendrez conscience du pouvoir de cet Univers de la lithothérapie et de l'impact que celui-ci a sur votre système immunitaire, mais aussi sur votre potentiel créatif. En choisissant ce livre, vous choisissez de vous aider à vivre une vie plus sereine accompagnée de cristaux, de pierres d'énergies, d'élixirs.