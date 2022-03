Le Dernier Syrien

Joséphine, jeune alaouite au charme troublant, réunit chez elle, à Damas, un groupe de jeunes gens pour partager espoirs, rêves et visions de l'avenir à un moment où tout semble possible. Se joue alors une partition amoureuse. Youssef et Mohammad. Youssef et Joséphine. Khalil et Joséphine. Homosexualité et tradition, civilisation et oppression, sentiments et loyautés s'opposent et se croisent, jusqu'au drame qui balaie les destins et un pays tout entier... Une plongée au coeur de la jeunesse syrienne à l'aube du Printemps arabe, portée par la plume intense et poétique d'Omar Youssef Souleimane.