La Ménopause au naturel

Ce livre offre un accompagnement alternatif naturel pour vivre sereinement sa ménopause. Il vise à transmettre au plus grand nombre une approche positive et joyeuse de cette étape commune à toutes les femmes via la naturopathie. En médecine traditionnelle chinoise, la ménopause est baptisée "le second printemps" . Chez les Amérindiens, les femmes ménopausées, sont les sages, les gardiennes du clan et de la famille. Chez Hildegarde de Bingen (abbesse du Moyen-Age considérée comme la première naturopathe européenne), la ménopause est un nouveau départ. Cet ouvrage vise à développer une approche plus légère et joyeuse de ce sujet, souvent traité de façon austère et anxiogène - quand il n'est pas tout simplement tabou -, tout en posant les actions naturelles à mettre en place pour prévenir et accompagner cette transition, normale mais majeure dans la vie de toute femme.