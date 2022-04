Les concepts majeurs du Martinisme - Doctrine et pratique

La pensée et l'enseignement de Louis-Claude de Saint-Martin, connu également sous le nom de Philosophe Inconnu, ont donné naissance au Martinisme. Si celui-ci a déjà fait l'objet de nombreux ouvrages, peu d'auteurs, cependant, ont exploré d'une manière aussi instructive, ce qu'il convient d'appeler les fondamentaux du Martinisme. Ce livre initie le lecteur à la Tradition martiniste, considérée comme un joyau de l'ésotérisme judéo-chrétien. En explicitant d'une manière concise et accessible les points de doctrine et les concepts majeurs du Martinisme, Rudolph Berrouët en éclaire, au-delà de son apparente complexité, l'essence même, ce qui constitue l'une des grandes qualités de cet ouvrage. L'auteur s'attache également à dévoiler les aspects éminemment pratiques du Martinisme, montrant que l'alchimie spirituelle qui se réalise sous l'égide de cet enseignement permet d'ouvrir les portes de notre Temple intérieur, d'y nouer le lien qui nous relie au Divin, et de vivre cette paix ineffable qu'est la paix du coeur. Incontournable pour ceux qui s'intéressent au symbolisme et à l'ésotérisme judéo-chrétiens, au Martinisme et au Martinézisme, ce livre permet de mieux comprendre ce que signifie réellement " être Martiniste "