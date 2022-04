L'Homme commence innocemment le cours de son existence, une lueur au creux de son coeur. Puis les épreuves de la vie apparaissent, au jour le jour. Alors, à bord de sa barque, il parcourt le fleuve qui contient tous les maux, à la recherche de l'essentiel. Malgré cela, peu importe la nuit la plus sombre, n'oublions jamais que les mots peuvent être aussi chaleureux que le soleil, que les sourires mélodieux chassent la brume et qu'au-delà du ciel obscur, il existe de scintillantes étoiles. Au travers de ses poèmes et de ses nouvelles, Aboubakri Sao nous fait aussi passer... des ténèbres à la lumière.