Salvador Puig Antich. Guérilla anticapitaliste contre le franquisme

Le livre apporte des témoignages variés : l'historien de l'antifranquisme Sergi Rosés Cordovilla le journaliste de la presse officielle Bru Rovira les soeurs de Salvador Puig Antich le militant français bien connu Jean-Marc Rouillan (un des créateurs d'Action directe) les militants anticapitalistes espagnols (et catalans) Felip Solé et Ricard de Varga éclairent toute cette période clandestine de lutte et de diffusion de livres interdits par le franquisme On comprend la vision des travailleurs et des militants comme Puig Antich sur la combattivité révolutionnaire constante et croissante des salariés. Mais ils ne sont qu'une minorité. On voit les ravages causés par le néo libéralisme et ses alliés communistes et socialistes en Espagne sur l'esprit de démocratie à la base de nombreux Espagnols. Les Espagnols d'aujourd'hui saisissent ces problèmes dans un contexte qui occulte la misère matérielle et morale.