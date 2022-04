Animal Jack - Tome 6 - Face à la meute

Jack est un jeune garçon. Mais parfois, c'est aussi un singe, un ours ou un paresseux. Parce que, depuis qu'il est né, Jack a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal, et tout le monde trouve ça normal ! Jack et ses amis sont partis dans un camp de vacances d'été. L'ambiance serait parfaite si Ben ne se moquait pas sans arrêt des particularités physiques des autres. Un grand jeu est organisé par les chefs : le but est de trouver les huit clés qui ouvriront les huit serrures d'un coffre contenant un trésor. Ben râle : l'équipe de Jack va forcément gagner grâce à son don extraordinaire de transformation ! Jack a alors une idée : il propose à Ben de lui prêter son don le temps du jeu, et Ben devient un cikavac... tandis que Jack devient un petit garçon normal qui parle ! Ben va alors découvrir que la solidarité entre membres d'un groupe très hétéroclite peut être plus utile qu'un superpouvoir individuel. Aventure, merveilleux et danger se mêlent dans ce récit abordant des thèmes fondamentaux tels que la différence, la protection de l'environnement ou la solidarité entre membres d'un groupe.